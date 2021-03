Rimini, droga e clandestini in hotel. Continuano i controlli dalla Polizia

Sono intervenute diverse volanti della polizia all'hotel Splendor al quale ieri è stata sospesa la licenza per 15 giorni dopo che gli accertamenti hanno fatto emergere un’attività di spaccio. L'hotel, secondo quanto emerso, era utilizzato sia come luogo d’incontro per lo spaccio che come luogo di confezionamento e deposito della sostanza stupefacente. All'interno erano ospitate 17 persone, di cui 16 con precedenti: nessuno era stato però registrato nell’apposito portale. Fra loro anche due clandestini oggetto di successiva espulsione. A ciò si aggiungeva anche la totale assenza delle misure anti contagio.