Rimini: droga nel bagagliaio, arrestato un 27enne italiano

Ieri sera, durante i controlli del territorio, la Polizia di Riccione ha arrestato un cittadino italiano per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 27enne, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, si è mostrato nervoso al momento del controllo, così le Forze dell'Ordine hanno proceduto ad una verifica più approfondita. Infatti, il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 330 grammi di hashish, che nascondeva nel bagagliaio e nei pantaloni, ed è stato portato in carcere.