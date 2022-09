Rimini: droga nell'auto, scoperti 3 kg di marijuana

Nel pomeriggio di lunedì scorso gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo trovato in possesso di circa 3 kg di marijuana. Poliziotti in divisa e in borghese stavano controllando la zona di via Tonale quando sono stati insospettiti da un’auto condotta da un uomo che guidava nervosamente nel traffico cittadino. È scattato il controllo di documenti con il conducente che ha ammesso di avere con sé un “po’di roba”. Infatti sui sedili posteriori dell’auto vi erano due grosse buste sottovuoto in plastica trasparente contenenti marijuana per circa due kg. Scoperta che ha portato le forze dell'ordine ad estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo dove è stato trovato un ulteriore chilo di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, oltre a una bella somma di denaro. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della convalida di arresto.

