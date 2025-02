Rimini, due arresti per spaccio: sequestrati 35 grammi di cocaina e contanti

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza di reato due cittadini albanesi, di 18 e 45 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è nata dall’intensificazione dei controlli sul territorio, in seguito a numerose segnalazioni dei residenti e al monitoraggio della criminalità locale.

Gli agenti hanno individuato un giovane con atteggiamento sospetto nei pressi di un hotel di Rivazzurra. Fermato per un controllo, il ragazzo è risultato già noto alle forze dell’ordine e trovato in possesso di 10 grammi di cocaina nascosti nella tasca del giubbotto. Alla richiesta degli investigatori, ha dichiarato di alloggiare in un albergo della zona.

La polizia ha quindi esteso la perquisizione alla camera d’albergo occupata dal giovane. Nel momento in cui gli agenti stavano facendo ingresso nella stanza, il diciottenne ha iniziato a urlare in albanese, tentando di avvisare il complice presente all’interno. Quest’ultimo, un altro pregiudicato, avrebbe cercato di liberarsi della droga lanciandola dalla finestra.

Gli agenti hanno recuperato 24 grammi di cocaina e un’ulteriore dose da 1 grammo, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 900 euro in contanti. Complessivamente, sono stati sequestrati 35 grammi di stupefacente.

I due uomini sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissima