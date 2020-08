CRONACA Rimini, due giovani denunciati per possesso di droga

Rimini, due giovani denunciati per possesso di droga.

Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati denunciati in stato di libertà per possesso di sostanze stupefacenti. È accaduto nel pomeriggio del 6 agosto a Marina Centro. Il 20enne, tunisino, aveva 25 grammi di marijuana. Il 19enne, anche lui di origini tunisine, aveva con sé gr. 0,5 di marijuana destinata all’uso personale. Nella stessa serata un minorenne di origini milanesi è stato deferito in stato di libertà perché sorpreso in una tabaccheria con una banconota falsificata ricevuta in buona fede.





I più letti della settimana: