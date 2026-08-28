CRONACA Rimini, due ricercati arrestati dalla Polizia: uno era destinatario di un mandato europeo Un 20enne ricercato dalla Germania per violenza sessuale e un quasi 40enne condannato per lesioni ai danni di familiari sono stati rintracciati nel Riminese

Rimini, due ricercati arrestati dalla Polizia: uno era destinatario di un mandato europeo.

Due arresti nel Riminese da parte della Polizia di Stato. La Squadra Mobile, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha rintracciato un 20enne cittadino libico destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. Il giovane è ricercato per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa ai danni di una donna nella sua abitazione in territorio tedesco, reato per il quale è prevista una pena massima di 15 anni.

A Rivazzurra, invece, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato in un hotel un cittadino romeno di quasi 40 anni. Dagli accertamenti è emersa a suo carico una pena di due anni di reclusione per lesioni personali contro familiari con l’uso di armi. Entrambi, concluse le procedure di rito, sono stati accompagnati nella Casa circondariale di Rimini.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: