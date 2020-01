POLIZIA Rimini: due scippi nel pomeriggio, denunciato un 36enne

Due scippi in poche ore nel pomeriggio di mercoledì a Rimini. Il primo è avvenuto in via Abetti dove un uomo, come riporta il Corriere Romagna, ha rubato una borsa griffata dal cestino di una bicicletta condotta da una 39enne. Magro il bottino: appena 15 euro, oltre agli effetti personali. Nel secondo caso, due scippatori avevano strappato la borsa ad una signora settantenne che stava attraversando il parco Renzi. Accessorio che i poliziotti hanno trovato ben stretta tra mani di un uomo di 36 anni. Il complice è invece riuscito a fuggire. La Questura sta cercando di capire se la mano dei due scippi sia la stessa, visto che le descrizioni delle due donne sull'autore coincidono. Intanto l'uomo è stato denunciato per ricettazione. Non gli è stato contestato il furto con strappo perché trascorsa la flagranza di reato. I precedenti e la non residenza a Rimini gli costeranno il foglio di via obbligatorio.



