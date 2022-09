SANITÀ Rimini e Forlì: visite ginecologiche gratuite Il 20 settembre giornata mondiale dei tumori ginecologici

Martedì 20 settembre, Giornata mondiale dei tumori ginecologici, l'associazione Loto Odv uniti per le donne contro i tumori ginecologici, organizza visite gratuite con le Ginecologie degli ospedali di Forlì e Rimini. L'Ausl Romagna ha aderito all'iniziativa. Le consulenze genetiche sono una attività svolta dall'Irst Irccs (Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori 'Dino Amadori' e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di Meldola, che ha gli ambulatori nelle diverse sedi del territorio della Ausl Romagna. Per l'Open Day di Loto le donne verranno invitate a prendersi cura della propria salute. Ecografie transvaginali, consulenze oncogenetiche e visite ginecologiche saranno offerte a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili.

