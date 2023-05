TURISMO Rimini e il Cimone si faranno promozione a vicenda: parte il progetto 'Maremonti' Il progetto, sostenuto da Confartigianato, consiste in iniziative di co-marketing dei prodotti di eccellenza emiliano-romagnoli volte a destagionalizzare i flussi di turisti con testimonial gli stessi operatori del territorio

Rimini e il comprensorio del Cimone si sono uniti in un inedito gemellaggio turistico per la promozione dei rispettivi territori. Il progetto 'Maremonti', sostenuto da Confartigianato, consiste in iniziative di co-marketing dei prodotti di eccellenza emiliano-romagnoli volte a destagionalizzare i flussi di turisti con testimonial gli stessi operatori del territorio.

L'Appennino modenese si impegna a promuovere la Riviera romagnola sulle piste da sci, mentre quest'ultima racconterà ai bagnanti le occasioni di svago in montagna. Le occasioni per farlo saranno rappresentate da degustazioni, mostre, eventi pubblici e operazioni di branding. "Erano stati fatti molti tentativi - ha commentato a margine della presentazione del progetto il presidente di Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni - ma in realtà questo è il vero primo progetto che mette insieme questi due territori dove il mare col suo potenziale, i suoi 7-8 milioni di clienti che usufruiscono delle nostre spiagge, può promuovere la montagna.

È un prodotto tutto emiliano-romagnolo". Lo opportunità di business che potrebbe offrire una simile iniziativa possono contare anche sul notevole incremento turistico negli ultimi tempi di entrambe le mete. "Questo progetto è anche uno scambio culturale tra albergatori della Romagna, di Rimini, e del Cimone. È rinomato che gli albergatori di Rimini hanno una marcia in più e noi non saremo da meno", ha detto il presidente del Consorzio albergatori Cimone Luca Biolchini. "Siamo due territori diversi a distanza di due ore e mezzo l'uno dall'altro. Quindi quando si promuoverà il territorio anche in ambito estero, lo si potrà fare insieme", ha aggiunto.

