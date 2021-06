Rimini e il mare al centro della prima edizione del Blue Life Fest: oggi la presentazione

Intervista a Sauro Pari

Presentata a Rimini la prima edizione del Blue Life Fest: una settimana di eventi, incontri, esperienze in mare, laboratori e attività di conservazione ambientale a terra e a bordo di barche a vela, propedueutica al progetto “Sailing for Blue Life”, le cui imbarcazioni prenderanno il largo il 12 giugno alla volta della Croazia. Capofila dell'evento la Fondazione Cetacea Onlus, in collaborazione con il Club Nautico, il Comune di Rimini, la Capitaneria di Porto e la Stazione Navale della Guardia di Finanza. Promossa inoltre la raccolta di rifiuti, relitti e reti fantasma a salvaguardia dell'Adriatico. Saranno organizzate per tutta la settimana anche escursioni giornaliere sulle barche a vela del progetto con attività di educazione ambientale.

"Un progetto di citizen science", dice il Presidente della Fondazione Cetacea Onlus, Sauro Pari (nel video l'intervista).