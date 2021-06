AMBIENTE Rimini e il mare al centro della prima edizione del Blue Life Fest: oggi la presentazione

Proteggere il mare e preservarne l'inestimabile patrimonio ambientale, sociale e culturale a beneficio di tutte le generazioni. Rimini fissa l'obiettivo e promuove il Blue Life Fest, prima edizione (dal 5 all'11 giugno) di una settimana di eventi, incontri, esperienze in mare, laboratori e attività di conservazione ambientale a terra e a bordo di barche a vela. Capofila del progetto la Fondazione Cetacea Onlus, in collaborazione con il Club Nautico, associazioni veliche e ambientaliste, università, e il patrocinio di Comune di Rimini e Guardia Costiera con il supporto della Stazione Navale della Guardia di Finanza.

In mattinata la prima uscita in mare per la raccolta di rifiuti, relitti e reti fantasma sui fondali riminesi: al ritorno mostrato dai subacquei il frutto della ricerca. Pressante la necessità di una azione vigile e un impegno costante nel contrasto all'inquinamento marino, con particolare attenzione alla dispersione delle microplastiche in mare. Blue Life Fest è una iniziativa propedeutica al progetto “Sailing for Blue Life”, le cui imbarcazioni prenderanno il largo il 12 giugno alla volta della Croazia. Si tratta di un esperimento innovativo che dall’estate 2021 per tutta la durata della Decade degli Oceani Unesco unirà navigazione in barca a vela in Mediterraneo, turismo ecosostenibile, attività di vela solidale e inclusiva, esperienze nei Centri di Recupero Tartarughe Marine e nelle Aree Marine Protette, immersioni e tanto altro. Per tutta la settimana saranno organizzate anche escursioni giornaliere sulle barche a vela del progetto con attività di educazione ambientale.

"Un progetto di citizen science", dice il Presidente della Fondazione Cetacea Onlus, Sauro Pari (nel video l'intervista).

