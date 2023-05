TURISMO Rimini è il primo comune balneare d’Italia per valore aggiunto grazie al turismo Corrisponde all’1,64% della ricchezza turistica di tutta la penisola

Rimini è il primo comune balneare d’Italia per valore aggiunto grazie al turismo.

Con circa un miliardo e mezzo di euro generati dal turismo Rimini risulta ai vertici della classifica stilata dal G20 spiagge e riportata dal Corriere della Sera. Con 1,4 miliardi di euro generati dal turismo Rimini è il primo comune balneare d’Italia per valore aggiunto grazie all’industria dell’ospitalità. Corrisponde all’1,64% della ricchezza turistica di tutta Italia. “La fotografia scattata da questo studio – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad – conferma la leadership di Rimini nel turismo balneare nazionale, traino per fare nuovi investimenti come il Parco del Mare e la riqualificazione del centro storico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: