Rimini è la la meta top dell’estate 2025 per la stampa britannica.

Rimini è la regina delle vacanze per l’estate 2025 secondo la stampa britannica. Testate prestigiose come The Independent, Daily Mail, Mirror e Metro incoronano la città romagnola come destinazione ideale per cultura, cucina, mare e vivacità. Il tutto con un plus decisivo: la facilità di raggiungimento dai tre principali aeroporti londinesi, grazie ai voli diretti da Stansted, Heathrow e Gatwick.

A guidare il racconto, l’articolo apparso su The Independent a firma di Jordan Reynolds, frutto di un educational tour tra Rimini e Ravenna promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna. L’autore descrive una città accogliente e sorprendente: dal Parco del Mare, luogo di quiete che si anima la sera, ai murales felliniani e al Museo dedicato al Maestro, passando per i colori fiabeschi del Borgo San Giuliano. Rimini viene ritratta come un concentrato di autenticità e fascino, capace di fondere storia, ospitalità e gusto.

L’eco positiva è forte anche su Daily Mail, Mirror e Metro, che mettono in risalto l’eccezionale rapporto qualità-prezzo, la nightlife collinare, la cucina locale – dagli strozzapreti al gelato artigianale – e il patrimonio storico romano, con Arco d’Augusto e Ponte di Tiberio in prima fila.

Soddisfazione da parte delle istituzioni locali. «Fare dell’Emilia-Romagna una meta sempre più accessibile è una delle nostre priorità», dichiara Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo. «L’Aeroporto “Fellini” è una risorsa chiave per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica». Sulla stessa linea il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: «Ottenere una simile visibilità sui media d’Oltremanica è il frutto di una strategia precisa. Raccontare la nuova Rimini, fatta di trasformazioni urbane e culturali, rafforza il nostro posizionamento internazionale».

Rimini viene celebrata anche su TikTok: video virali dai popolari creator @gabbyelisa e @laurenntes descrivono la città come “completely charming” e “la mia preferita dell’Adriatico”.

