Rimini è la spiaggia più sicura d'Italia

La spiaggia di Rimini è la più sicura d'Italia. A sostenerlo una ricerca effettuata dall'Osservatorio Italiano Jfc sulle destinazioni balneari per il 2020. Il primato deve molto all'eccellenza della Sanità regionale (al secondo posto nella stessa graduatoria tra le Regioni nel Paese), ma è anche garantito dagli ampi spazi a disposizione di cittadini e turisti: piste ciclabili che favoriscono la mobilità, l'attenzione alla sicurezza da parte di tutti gli operatori turistici, le numerose attività organizzate all'aperto.

Visit Rimini sottolinea in un comunicato come il primato sia conferma dell'attrattività della destinazione Rimini dopo i mesi del lockdown. “Il gradimento della Destinazione Rimini – si legge - è testimoniato quotidianamente dallo squillare dei telefoni e dal numero di email che gli alberghi ricevono ogni giorno: garantiscono dalle strutture riminesi da Nord a Sud”.

Nonostante la difficile situazione sanitaria, pertanto, Rimini viene scelta come meta per le vacanze. Secondo i dati forniti dal Comune di Rimini, sono aperte tutte le spiagge e oltre il 97 per cento delle strutture ricettive. I locali, quest'anno, ampliano i loro spazi all'aperto, mentre ci sono interessanti eventi enogastronomici e numerose aree attrezzate per pic nic.

Anche per quest'anno è previsto un fitto calendario di attività: in numerose spiagge si organizzano corsi di yoga, risveglio muscolare, camminata sportiva veloce, e altre attività per adulti e bambini. Grande attenzione, poi, alla mobilità sostenibile, con la bicicletta che sta vivendo un vero e proprio boom e i monopattini elettrici a noleggio.