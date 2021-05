CAPITANERIA Rimini: è morto l'Ammiraglio Aleardo Cingolani Nel gennaio 2014 era stato ospite della prima puntata di Altamarea

Rimini: è morto l'Ammiraglio Aleardo Cingolani.

È morto, a 71 anni, Aleardo Cingolani, ex comandante della Capitaneria di Porto di Rimini e uno dei cittadini più illustri della città. Era conosciuto per la carriera militare - che ha concluso come Ufficiale della Marina Militare e Ammiraglio della Capitaneria di Porto - e l'intenso impegno nel sociale, in Protezione civile e nel Movimento adulti scout cattolici italiani. Cingolani aveva inaugurato la prima puntata di Altamarea, la trasmissione di San Marino Rtv che racconta il mare e la sua gente.

“L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell’ammiraglio Aleardo Cingolani - scrive il Comune -, davvero protagonista a tutto tondo della vita riminese degli ultimi decenni. Già Comandante della Capitaneria di porto a Rimini, Cingolani è stato un uomo ricco di passioni e di passione. Per la città e soprattutto per il suo mare. Libero, vivace, vulcanico, sincero sino in fondo e per questo a volte spigoloso, l’ammiraglio - ricorda il sindaco Gnassi - ha passato l’intera vita, e sino all’ultimo giorno, animando in prima persona associazioni di volontariato, iniziative, e avanzando generosamente idee, proposte, stimoli in uno slancio altruistico verso i luoghi che amava. A lui il ringraziamento di Rimini e alla sua famiglia un abbraccio infinito per questo grande dolore”.

"Di lui colpiva la schietta umanità, la cordialità che metteva tutti a proprio agio", lo ricorda la Fondazione Cassa di Risparmio. "Accompagnate da un intenso e competente impegno profuso non solo sulle “questioni del mare” – che sono state la sua vita - ma anche sul fronte dell’associazionismo sociale nel quale era particolarmente attivo con gratuita e generosa disponibilità. Che questa sua limpidezza d’animo sia stata la cifra della sua presenza pubblica lo dimostra l’unanime apprezzamento che ha sempre ricevuto, anche – talora – attraverso importanti riconoscimenti e onorificenze".



