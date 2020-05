MOBILITÀ Rimini e Pesaro/Urbino: sottoscritto l'accordo per consentire da subito gli spostamenti Ieri Ceriscioli aveva firmato il decreto per consentire la mobilità al di fuori dalle Marche

Rimini e Pesaro/Urbino: sottoscritto l'accordo per consentire da subito gli spostamenti.

Il presidente della Regione Marche ha firmato il decreto n. 159 del 20/05/2020, in base al quale da oggi, 21 maggio sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre regioni.

I presidenti delle Province di Rimini, Riziero Santi, e di Pesaro-Urbino, Peppino Paolini, sentiti i prefetti hanno sottoscritto un accordo che dà efficacia alle ordinanze dei presidenti delle rispettive Regioni per consentire da subito la visita fra congiunti delle due province confinanti. “L’accordo è stato raggiunto – dichiara il presidenti della Provincia di Rimini Santi - in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive Regioni e tenendo conto dell’esigenza manifestata da numerosi cittadini dei due territori residenti nella zona di confine. Il provvedimento è stato comunicato ai prefetti affinché venga divulgato alle forze di polizia per le relative attività di controllo. Gli spostamenti dovranno essere infatti accompagnati da idonea autocertificazione.” Lo spostamento fra Regioni in stato di emergenza Covid-19 è regolato dalle leggi nazionali. Le Regioni confinanti hanno precisato i presupposti dovuti ad esigenze urgenti estendendoli agli incontri fra congiunti.

Vai al Decreto



I più letti della settimana: