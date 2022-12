FESTIVITÀ Rimini e Riccione accendono il Natale [fotogallery]

Rimini e Riccione accendono il Natale [fotogallery].

Al via a Rimini il "Capodanno più lungo del mondo". Ieri l'inaugurazione delle festività con il grande albero di Natale in piazza Cavour, il Platano in piazza Malatesta, il grande albero tridimensionale in piazza Tre Martiri, gli Angeli luminosi all’Arco d’Augusto e i lunghi fili luminosi da Miramare a Torre Pedrera ad illuminare la città. In centro storico anche la sfilata delle principesse delle fiabe e della banda giovanile di Rimini, cori natalizi per le vie del centro storico, spettacoli di fuoco e coreografie luminose delle danzatrici tribali, con canzoni di Natale. Presenti, oltre alla Vicesindaca Chiara Bellini e agli assessori della giunta, anche Francesco Bagnaia e i grandi campioni del motorsport, a Rimini per i FIM Awards.

Folla anche a Riccione in cui è stato inaugurato il "Giardino sul mare" con la sindaca Daniela Angelini. Al centro delle installazioni artistiche firmate da Valerio Festi il pianoforte sospeso in aria da una gru, grazie al quale Francesco Tristano ha incantato la città con le sue note. A "The Show - Christmas Dream" decine di ballerini arrivati sul trenino hanno scatenato la festa per inaugurare "Il villaggio del Natale" a Viale Giardini. Nello spazio tante casette ispirate all’antica tradizione delle cabine di spiaggia con i classici profumi e ai sapori dell’inverno, assieme al mercatino che propone oggetti d'artigianato locale, prodotti tipici locali a chilometro zero e made in Italy.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery Riccione Rimini

I più letti della settimana: