Rimini: è Sadegholvaad il candidato sindaco del centrosinistra, Chiara Bellini vice.

Il Pd riminese ha sciolto le riserve: il candidato sindaco dem sarà Jamil Sadegholvaad, attuale assessore della giunta Gnassi. Chiara Bellini, docente universitaria specializzata in cultura orientali, sarà invece la candidata vicesindaco. Le decisioni sono state prese durante l'assemblea del partito di lunedì sera.

“Per il Pd il centro sinistra – scrive il partito in documento politico programmatico - deve essere unito nelle sue componenti politiche e civiche, per questo al fine di presentare la coalizione più ampia e credibile, riteniamo strategica anche l’alleanza con i 5stelle. Per questo va fatto ogni percorso politico e sforzo per giungere a questo obiettivo”.

"La fatica della mediazione nella politica è una fatica collettiva che va sempre ricercata e senza i partiti questo livello di confronto non ci sarebbe mai. Qui a Rimini il candidato sindaco del centrosinistra largo sarà Jamil Sadegholvaad - ha annunciato Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile enti locali della segreteria nazionale, a La7 - un riminese di padre iraniano sposato con una afro-brasiliana che racchiude dentro la sua vita l'Italia di domani e la bellezza della società aperta di oggi. Sarà sindaco in tandem con la bravissima Chiara Bellini indicata ieri vice, in rappresentanza della vasta e sempre molto attiva società civile riminese".

La decisione, spiega Boccia, è stata presa ieri sera dal partito riminese "nel corso di un'assemblea molto partecipata e sentita, dopo settimane di confronto. La politica è dialogo, confronto e sintesi; non può esserci un padrone che decide. Hanno deciso a Rimini dopo un lungo confronto politico con donne e uomini tostissimi che, spesso, non partecipano ai dibattiti nazionali ma che invece hanno il polso delle dinamiche territoriali e che danno cuore al partito - dice Boccia - Da Gnassi, eccellente sindaco uscente, a Emma Petitti presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna protagonista di questo successo".

