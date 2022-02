CULTURA DELLA MARINERIA Rimini: ecco il progetto del nuovo mercato ittico, spazio anche a museo e degustazione Il Comune ha presentato domanda di accesso ai fondi europei per la costruzione di un nuovo “centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura”

Rimini: ecco il progetto del nuovo mercato ittico, spazio anche a museo e degustazione.

Il Comune di Rimini ha presentato domanda al bando del Ministero delle politiche agricole per accedere ai fondi europei dedicati a “porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. L'obiettivo è quello di realizzare un nuovo “centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura”, con un contributo richiesto di circa 7 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 9 milioni. Con la realizzazione della nuova infrastruttura – fa sapere l'Amministrazione - si doterà il porto non solo di un più moderno e funzionale mercato ittico, ma di uno spazio polivalente che ambisce a diventare sede di scambio commerciale e di promozione della cultura della marineria. In una seconda fase si prevede uno spazio conviviale destinato alla degustazione dei prodotti ittici e alla promozione e conoscenza dei prodotti locali, della cucina e della tradizione marinara romagnola. Il nuovo edificio sorgerà poco distante dall’attuale sede di via Fratelli Leurini. “Il bando - precisa l’assessora alla Blue Economy Anna Montini - fissa al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per il completamento dei lavori finanziati, obbligando così il soggetto che si aggiudicherà il finanziamento ad una vera e propria corsa contro il tempo per portare a termine l’iter progettuale e avviare i cantieri”.

