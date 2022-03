Rimini: emergenza profughi, la richiesta di aiuto di Comune e Provincia

Il numero dei profughi ucraini nella provincia di Rimini cresce in modo esponenziale e le istituzioni chiedono aiuto. In Emilia-Romagna nella provincia più a sud c'è la concentrazione maggiore. A oggi sono arrivate 2.000 persone, tra cui famiglie intere con bambini e anziani. Il dovere etico di aiutare, si scontra con la limitata capacità degli strumenti per far fronte a quella mole di arrivi.

Il Comune di Rimini ha aggiunto 50 posti letto all’interno dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) e, solo negli ultimi due giorni, ha fatto il possibile per trovare una sistemazione a più di 100 persone, grazie anche all’indispensabile collaborazione con il terzo settore. Ma dinnanzi a un fenomeno di tali dimensioni non basta: i mezzi a disposizione non possono rispondere a una crisi di tale livello. Da qui, la richiesta del Comune e della Provincia di Rimini: "È urgente che gli organi preposti attivino il percorso emergenziale previsto dalla cabina di regia della Regione. A brevissimo ci saranno famiglie senza un tetto e un posto dove dormire".