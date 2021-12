Incidente spettacolare, senza gravi conseguente, quello accaduto poco prima delle 16.30 a Sant'Ermete, nel riminese. Un uomo, alla guida di una Opel, ha perso il controllo della vettura uscendo di strada, ha abbattuto la recinzione di un orto privato, finendo poi la corsa sopra la parte in legno della staccionata. Un parcheggio inusuale, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, ma danni per l'auto.