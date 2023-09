CRONACA Rimini: esce nonostante l'allerta meteo, barca a vela salvata dalla Guardia costiera

Incurante dell'allerta meteo che prevedeva nubifragi e mare mosso, nella serata di ieri una barca a vela è partita dal porto di Ravenna, ma, arrivata al largo di Torre Pedrera poco dopo la mezzanotte, l'equipaggio si è visto costretto a chiamare il 1530 per chiedere aiuto. A portare soccorso la capitaneria di porto di Rimini che ha disposto l'uscita immediata della motovedetta della Guardia Costiera cp 2107. Che ha scortato la barca a vela fino all'ormeggio in porto. In buone condizioni le tre persone dell'equipaggio, il capitano (50enne di Milano) e due d'equipaggio un 56enne di Milano e un 41enne di Bari.

