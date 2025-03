SABATO MATTINA Rimini, esercitazione di Protezione Civile al Palacongressi Organizzata dal Cives, sarà aperta a tutta la cittadinanza

Rimini, esercitazione di Protezione Civile al Palacongressi.

Un'esercitazione di Protezione civile nel contesto di una calamità si terrà domani mattina a Rimini in occasione del terzo congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche che si sta svolgendo in questi giorni al palacongressi. Il Cives, Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria, invita infermieri e cittadini all'interno delle proprie strutture installate per tutta la durata dell'evento e invita la cittadinanza a partecipare alle esercitazioni.

La struttura da campo sarà allestita all'esterno dell'ingresso B del Palacongressi e al suo interno saranno organizzati momenti informativi e di condivisione nell'ottica di diffusione della cultura di protezione civile.

Nella stessa mattina, dalle 9 alle 11, nella sala dell'Arengo si terrà un evento dedicato all'infermiere di famiglia e comunità nel contesto di calamità. Nella seconda parte della mattinata si svolgerà un'esercitazione in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Rimini nell'area antistante la struttura Cives dove convoglieranno i cittadini residenti che verranno censiti dai volontari per testare la risposta che il sistema si propone di dare in caso di calamità.

