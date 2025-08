Rimini, espulso cittadino straniero per pericolosità sociale: rimpatrio con scorta internazionale

Nella giornata di martedì 29 luglio, è stato eseguito il decreto di allontanamento immediato dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino straniero di 29 anni, irregolare in Italia, senza fissa dimora e con una lunga serie di precedenti penali. L'operazione, condotta in stretta collaborazione tra le Questure di Piacenza e Rimini, si è conclusa con il rimpatrio dell’uomo nel suo Paese d’origine, accompagnato con scorta internazionale.

La richiesta di espulsione era stata avanzata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, in considerazione della pericolosità sociale dell’individuo. Nonostante fosse coniuge e padre di cittadini italiani, non aveva mai convissuto stabilmente con loro, risultando del tutto scollegato da un percorso di integrazione.

Dal 2014 al 2024, l’uomo ha collezionato condanne e misure cautelari per reati contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, oltre che per droga e violazioni legate all’immigrazione. Negli ultimi anni si è distinto per atteggiamenti violenti, soprattutto sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, finendo spesso al centro di denunce per maltrattamenti contro donne e violazioni di divieti di avvicinamento.

Nel tempo, aveva ricevuto molteplici provvedimenti di espulsione e un “Daspo Willy”, rivelatisi inefficaci. Nonostante un divieto di soggiorno nel Comune di Piacenza per tre anni emesso dal Tribunale di Bologna, il soggetto ha continuato a delinquere, come dimostrato da una denuncia per rapina impropria lo scorso ottobre e l’ennesima segnalazione per percosse avvenuta a Cesenatico il 15 luglio.

Dopo intense attività di ricerca, l’uomo è stato rintracciato in un hotel di Rimini, dove si era recato per incontrare la sua compagna. Fermato dagli agenti della Squadra Mobile, è stato trattenuto in attesa della convalida da parte del Tribunale di Bologna, che ha autorizzato il rimpatrio immediato, eseguito il giorno successivo. Ora gli è vietato rientrare in Italia per i prossimi cinque anni.