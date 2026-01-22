CRONACA
Rimini, espulso cittadino tunisino indagato per tentato omicidio
Operazione della Polizia di Stato: accompagnamento alla frontiera con scorta internazionale
La Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino tunisino irregolare, indagato per tentato omicidio. L’uomo è stato fermato il 13 gennaio a Viserba e affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini. Già noto alle forze dell’ordine per gravi reati, è stato espulso su decreto del Prefetto. Il Questore ha disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera, avvenuto il 16 gennaio con scorta internazionale, dopo la convalida dell’autorità giudiziaria.
