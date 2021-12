Rimini: estrae una pistola giocattolo a scuola, l'insegnante sviene

Estrae una pistola giocattolo davanti alla professoressa, che si sente male e sviene. Una bravata o uno scherzo poco simpatico che ora ad un ragazzo di 17 anni potrebbe anche costare un provvedimento disciplinare. È successo ieri mattina all'Istituto Alberti di Rimini, dove lo studente ha portato in classe una pistola giocattolo e durante il cambio d'ora l'avrebbe esibita davanti all'insegnante. La professoressa però non ha capito subito che si trattava di un'arma giocattolo ed è svenuta per lo spavento. La direzione della scuola ha subito chiamato i carabinieri che hanno identificato il ragazzo. Nei prossimi giorni, Forze dell'Ordine e magistratura decideranno se l'episodio dovrà concludersi con una denuncia per lo studente e se l'insegnante deciderà di sporgere eventualmente querela.