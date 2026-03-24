Rimini, evade dai domiciliari: scoperta in hotel, arrestata dopo il tentativo di fuga

Un tentativo di fuga tanto improvvisato quanto inutile. È quello andato in scena nella serata di lunedì 23 marzo in un hotel di Rimini, dove l’arrivo della polizia ha trasformato una stanza in un piccolo teatro dell’assurdo. Gli agenti, impegnati in un controllo intorno alle 22.40, hanno bussato più volte alla porta di una camera ricevendo risposte vaghe. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, spingendoli a entrare comunque. All’interno si sono trovati davanti una scena surreale: una ragazza nascosta sotto il letto matrimoniale, l’altra fuori, sul balcone, appesa a un cornicione nel tentativo di sfuggire al controllo.

Il motivo di tanta agitazione è emerso subito dopo. Una delle due giovani era infatti sottoposta agli arresti domiciliari e destinataria anche di un foglio di via dal Comune di Rimini, misura violata con la presenza in hotel. Per lei sono quindi scattate le manette con l’accusa di evasione, oltre alla denuncia per l’inottemperanza al foglio di via. Nonostante la giovane età, la ragazza risulterebbe già coinvolta in diversi precedenti, tra cui alcune rapine tra Rimini e Riccione.









