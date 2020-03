MIRAMARE Rimini: falsario scoperto dopo aver tentato di spendere una banconota contraffatta

Stava tentando di pagare una giocata con una banconota da 50 euro falsa in una sala giochi di Miramare, ma ha attirato l'attenzione dei Carabinieri. L'episodio è avvenuto sabato scorso. Nel portafoglio dell'uomo, un 45enne bolognese domiciliato a Rimini e con precedenti, è stata trovata dell'altra cartamoneta contraffatta. Da qui è scattata immediatamente la perquisizione nella casa del 45enne, che ha permesso di ritrovare 6100 euro falsi in tagli da 5, 20 e 50 euro, oltre a materiale per la falsificazione, tra cui una stampante, una taglierina a leva e nastri adesivi particolari per ricostruire banconote false con frammenti di pezzi veri, ma danneggiati. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere del reato di falsificazione e spendita di banconote false.



