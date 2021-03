Rimini: fatti brillare 37 ordigni della seconda guerra mondiale

Rimini: fatti brillare 37 ordigni della seconda guerra mondiale.

Ieri a Miramare sono stati rimossi degli ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenuti giovedì scorso in un cantiere tra le vie Ferrarin e Martinelli. Sono state trovate, nello specifico, 20 bombe a mano numero 77, 7 bombe da mortaio da 2 pollici ad alto potere esplosivo e 10 bombe da mortaio da 2 pollici fumogene al fosforo. Tutto il materiale bellico era di fabbricazione britannica. Gli ordigni sono stati fatti brillare in sicurezza in una cava della provincia. L’intervento si è svolto a opera degli artificieri del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna.

