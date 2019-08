Rimini: fenicotteri avvistati in spiaggia. Il centro Anpana: "non disturbateli"

Sono tante le segnalazioni di avvistamento di giovani fenicotteri in spiaggia arrivate nei giorni scorsi alle associazioni animaliste fra Rimini e Riccione, dopo che un esemplare era stato avvistato mercoledì scorso a Pesaro. "Sono esemplari giovani probabilmente solo stanchi che hanno perso momentaneamente il gruppo", avverte su Facebook il centro di recupero animali selvatici Anpana di Rimini. "Se non ci sono chiari segni di difficoltà - avvisano - non disturbateli. State lontani in silenzio e lasciateli riposare. Non siate fonte di stress."

Molti i turisti che sono rimasti incuriositi dall'insolita presenza dei trampolieri tra lettini e ombrelloni.