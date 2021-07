Rimini: ferisce il vicino con una katana dopo una lite condominiale

Era tutto iniziato con una lite condominiale, fino a che uno dei due contendenti ha estratto una katana e ha ferito il vicino. È accaduto ieri a Viserbella, durante una discussione che ha coinvolto un 50enne e un 49enne incensurati.

Durante il diverbio, iniziato per futili motivi, il più anziano dei due ha afferrato la spada che teneva nella sua abitazione e ha ferito il contendente con un fendente alla parte sinistra del petto, procurandogli una piccola lesione. Per sedare la lite sono intervenuti i Carabinieri, che hanno sequestrato la katana e denunciato a piede libero il 50enne per lesioni personali aggravate.

La vittima invece è stata sottoposta alle cure del 118 e trasportato presso l'Ospedale di Rimini. Non è in pericolo di vita.