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Rimini, fermato con cocaina e crack: arrestato un 34enne

Il controllo dei Carabinieri nei pressi della Metromare di Bellariva. Sequestrati anche circa 500 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

29 ago 2026
Rimini, fermato con cocaina e crack: arrestato un 34enne

Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto i Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini straniere, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale nei pressi della Metromare di Bellariva. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto tre involucri contenenti complessivamente 2,70 grammi di cocaina e 22 dosi di crack per un peso di 9,5 grammi, oltre a 495 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 0,35 grammi di crack. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il 34enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.




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