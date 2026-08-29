CRONACA Rimini, fermato con cocaina e crack: arrestato un 34enne Il controllo dei Carabinieri nei pressi della Metromare di Bellariva. Sequestrati anche circa 500 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Rimini, fermato con cocaina e crack: arrestato un 34enne.

Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto i Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini straniere, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale nei pressi della Metromare di Bellariva. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto tre involucri contenenti complessivamente 2,70 grammi di cocaina e 22 dosi di crack per un peso di 9,5 grammi, oltre a 495 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 0,35 grammi di crack. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il 34enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.

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