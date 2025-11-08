10 FESTE Rimini: "Festa Grande", capodanno da record Presentato in comune il calendario di eventi. Previste 10 feste in 10 spazi fra centro e mare per 50 ore complessive di eventi

"Festa grande”: Rimini si prepara alla 14esima al Capodanno più lungo del mondo e promette la pista da ballo dei record. Il 31 dicembre un grande e inedito dancefloor diffuso con 10 feste in 10 spazi fra centro e mare, dove ritorna l'appuntamento musicale di fine anno: alla dance, ai dj più famosi, ai balli latinoamericani, alla tradizione dello swing, all’incendio al castello, si affianca per la prima volta a San Silvestro l'edizione speciale della Liscio street parade. 50 ore di eventi. Il 29 e 30 dicembre i live di Edoardo Bennato e la sua band e Francesca Michielin aprono la speciale “Anteprima del Capodanno” Dal 22 novembre all'epifania 150 eventi, concerti, presepi, piste di ghiaccio, musei aperti, premio Fellini, mercatini, 100 chilometri di luci natalizie. L’anno nuovo si apre con l’Aida. Dopo le due serate di anteprima con due voci di primo piano del cantautorato italiano, il 31 dicembre tutta la città sale in consolle con la DJ Rotation per trasformarsi in un unico, grande, dancefloor illuminati dalla suggestiva magia dell'Incendio al Castello alla Rocca malatestiana, con 2 repliche dopo la mezzanotte.

"La festa e il ballo diventano per la prima volta - commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - protagonisti assoluti del capodanno” I deejay che ruoteranno sono vere e proprie leggende del clubbing, spesso riunite sotto l'egida del Paradiso di Rimini, uno dei locali che ha fatto la storia delle discoteche, o delle radio di cui sono diventati veri e propri protagonisti. In Piazza Cavour, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, radio ufficiale del Capodanno di Rimini, accompagnerà il countdown verso il 2026 con Roberta Lanfranchi Piazza Malatesta sarà il palco degli eventi speciali: con il suggestivo sfondo di Castel Sismondo, saliranno in consolle Maurizio Nari pilastro della musica house e dance, Stefano Gambarelli, Gippo e la dj e performer Jadi. Tutti i deejay ruoteranno tra Piazza Cavour e piazza Malatesta facendo così ascoltare il proprio genere a tutto il pubblico. Ad accompagnare il collettivo dei deejay verso il nuovo anno ci sarà il violinista Mark Lanzetta. " C'è molto last minute, consideriamo la situazione, ma è anche vero che stanno già arrivando le richieste di gruppi organizzati anche a carattere internazionale, quindi francesi, austriaci, i paesi dell'est. Questo secondo me è un dato positivo che conferma sempre di più l'internazionalizzazione della nostra città" conclude Patrizia Rinaldis, presidente Albergatori Rimini.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, pres. Albergatori Rimini.

