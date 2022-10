SANTO PATRONO Rimini festeggia San Gaudenzo: la tradizionale tombola a favore della Croce Rossa La festa segna l'inizio ufficiale dell'anno pastorale della chiesa riminese

Rimini festeggia San Gaudenzo: la tradizionale tombola a favore della Croce Rossa.

A Rimini oggi si celebra San Gaudenzo, la festa del patrono della città. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, a Piazza Cavour torna la tradizionale festa che vedrà riunirsi la cittadinanza nella tradizionale tombola. Il ricavato delle vendite delle cartelle sarà devoluto a un progetto della Croce Rossa, che sarà presente tutto il pomeriggio a presentare le sue attività. A ravvivare la giornata anche i concerti della Banda della Città di Rimini e animazione per i bambini.



La festa segna anche l'inizio ufficiale dell'anno pastorale della chiesa riminese che rinnova l'affetto al suo Vescovo Francesco Lambiasi. San Gaudenzo verrà ricordato in mattinata nella tradizionale messa delle 10:30, tenuta dal Vescovo. Nel pomeriggio, alle 16:30, Monsignor Lambiasi incontrerà invece le autorità civili e militari riminesi, proponendo una riflessione per la città. A partire dalle 17:30 si svolgerà la celebrazione eucaristica in cui, alle condizioni consuete, sarà concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli partecipanti.



“Nella solennità di San Gaudenzo – dichiara il vescovo di Rimini – la nostra Chiesa si ritrova e si manifesta nella sua unità: che il senso della Diocesi fiorisca nel cuore di tutti i pastori e i fedeli della comunità cristiana riminese”.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: