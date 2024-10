CRONACA Rimini: Fiat Panda a fuoco, è la sesta in pochi giorni Si presume la mano di un piromane dietro agli incendi.

Ancora una Fiat Panda data alle fiamme a Rimini. La sesta in pochi giorni. Prende sempre più corpo il sospetto che dietro agli incendi ci sia la mano di un piromane, che sta prendendo di mira un modello di macchina ben preciso, appiccando il fuoco in pieno giorno e nella maggior parte dei casi con lo stesso modus operandi, dando fuoco ai sedili dell’abitacolo. Dopo aver colpito per ben tre volte in via Tosi, oggi – intorno a mezzogiorno – ha agito in via Cagni. Accortosi del fumo, il proprietario si è ustionato le mani cercando di spegnere il rogo con una coperta. Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco e 118, anche gli uomini della Scientifica, per i rilievi del caso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: