TEMPI RECORD Rimini Fiera: completati i nuovi padiglioni Primo test: Ecomondo, che arriva a Rimini da lunedì 5

Tempi record, quattro mesi e mezzo: due nuovi padiglioni da 8300 metri quadrati; un'infrastruttura alta 11 metri per rispondere immediatamente alle esigenze di spazio di eventi in crescita, ospitando al meglio le grandi fiere. Da subito, Ecomondo; a gennaio, il SIGEP. L'infrastruttura è in prefabbricato, collegata nell'area est, creando un nuovo accesso dalla città, fruibile da tutti i mezzi, in primis allestitori ed espositori.

“Nuovi contenuti, nuova ricchezza per il nostro territorio” – dice il Presidente IEG, Maurizio Ermeti – “Abbiamo tenuto presenti tutte le esigenze funzionali della Fiera,” - continua - “e abbiamo rispettato i canoni estetici che caratterizzano la nostra bella fiera anche in questi due nuovi padiglioni. Lo scopo è naturalmente rendere sempre più grande, importante e bello ciò che organizziamo nella nostra città.”

Tempi record, ma soprattutto – evidenzia l'Amministratore Delegato, Corrado Peraboni – un ampliamento che ha visto insieme le forze di un territorio, dalle istituzioni alle imprese coinvolte nei lavori, e che per IEG rappresenta solo una tappa nel potenziamento della struttura fieristica. “Questo è un passaggio per permettere alle nostre manifestazioni di crescere,” spiega l’AD Peraboni, “in attesa della nuova grande struttura che sorgerà sul lato opposto a quella dove sono stati costruiti questi padiglioni, accompagnando così la crescita di un'azienda che continua a produrre ricchezza per il territorio, come è nella nostra mission.”

Nel video, le interviste al Presidente IEG, Maurizio Ermeti, e all’Amministratore Delegato IEG, Corrado Peraboni.

