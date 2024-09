CODICE ROSSO Rimini: filma le scenate della compagna, 45enne arrestata per stalking La donna sarebbe colpevole anche di estorsione e violenza privata. "Io da qui non me ne andrò mai, se prima non paghi".

Rimini: filma le scenate della compagna, 45enne arrestata per stalking.

Una donna di 45 anni è stata arrestata per stalking, violenza privata, danneggiamento ed estorsione nei confronti dell'ex compagno. Si tratta di un arresto in flagranza per differita, un tipo di misura previsto dal codice rosso applicata questa volta nei confronti di una donna, indagata dalla Procura della Repubblica di Rimini per atti persecutori e tutta una serie di atteggiamenti vessatori nei confronti dell'ex compagno e tuttora convivente.

Secondo le denunce presentate dall'uomo, un 43enne di Rimini, difeso dagli avvocati Alessandro Pierotti e Paolo Righi, la compagna non voleva andare via di casa. La donna con minacce, scenate e atteggiamenti intemperanti aveva più volte detto al compagno di non voler lasciare l'abitazione dove la coppia aveva convissuto per oltre cinque anni. A riprova di quanto la donna gli stesse rendendo la vita difficile, il 43enne, prima di sporgere denuncia alle forze dell'ordine, si è premunito di documentare le angherie, arrivando a videoregistrarla durante le scenate di gelosia. In una di queste registrazioni, depositata agli atti come integrazione di querela, la 45enne urlerebbe contro l'ex compagno, minacciandolo di non lasciare mai l'abitazione se non gli avesse dato la somma di 20mila euro. "Se provi a fare qualcosa ti denuncio, io da qui non me ne andrò mai, se prima non paghi".

All'inizio dell'estate era stata lei a presentare per prima una dettagliata querela per maltrattamenti corroborata da referti medici. E così, nel timore di essere arrestato per qualcosa che non riteneva di aver fatto, l'uomo era corso ai ripari documentando tutte le sfuriate, le minacce e i ricatti subiti.

Le indagini di carabinieri e polizia su entrambi i procedimenti, quello attivato dalla donna con la denuncia per maltrattamento e quello dell'uomo per stalking, sono state coordinate dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci che venerdì mattina ha disposto l'arresto in flagrante per differita della 45enne. La donna, assistita dall'avvocata Aidi Pini, si è sempre difesa dicendo di voler solo riavere i soldi spesi per l'arredo della casa e poi sarebbe andata via dalla vita dell'ex compagno.

