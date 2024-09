Rimini: filmati pedo-pornografici sul telefono, arrestato 27enne

Avrebbe conservato 600 video e 40 fotogrammi a sfondo pedopornografico nel cellulare, un 27enne riminese arrestato dagli agenti della Polizia Postale di Rimini nell'ambito di un'inchiesta dai contorni decisamente più ampi coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione in casa del giovane, difeso dall'avvocato Liliana Lotti andando praticamente a colpo sicuro. Il giovane avrebbe consegnato spontaneamente il cellulare, computer e altro materiale informatico. I poliziotti appena aperto il telefonino del ragazzo hanno subito trovato le immagini pedopornografiche.

Il 27enne è stato quindi dichiarato in arresto subito dopo la perquisizione e portato in Questura a Rimini per gli adempimenti e il foto segnalamento. Venerdì mattina assistito dall'avvocata Lotti, il 27enne comparirà davanti al Gip del Tribunale di Rimini per l'udienza di convalida dell'arresto.