Rimini: finisce contro palo, senza gravi conseguenze a San Martino di Monte l'Abate

Rimini: finisce contro palo, senza gravi conseguenze a San Martino di Monte l'Abate.

Ha perso il controllo della sua vettura finendo sul lato sinistro della strada e urtando un palo. E' avvenuto ieri sera, dopo le 20, a San Martino di Monte l'Abate, la berlina Seat stava percorrendo via Coriano quando all'altezza del civico 173 è uscita di strada. Sul posto il 118 e una medicalizzata per il conducente. Per i rilievi la Polizia Locale. coadiuvata dai Vigili del Fuoco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: