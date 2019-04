Rimini: finto arrotino truffa anziana, denunciato

Un finto arrotino, dopo aver raggirato un'anziana signora, è stato rintracciato e denunciato per truffa dalla Polizia di Stato di Rimini. L'uomo è stato inoltre colpito dal foglio di via obbligatorio dal comune romagnolo. I fatti risalgono a mercoledì scorso quando l'uomo, dicendosi un arrotino, ha attirato l'attenzione in strada dell'anziana, poi l'ha seguita in casa con una scusa, proponendosi di aggiustare un guasto in cucina, previo pagamento di 75 euro. Nonostante i sospetti dell'anziana e delle figlie di questa, l'uomo è riuscito ad incassare 60 euro e a darsi alla fuga. Grazie ad una foto dell'auto e della targa del finto arrotino - scattata col cellulare da una delle figlie dell'anziana - l'uomo è stato rintracciato e denunciato.