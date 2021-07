Rimini: Fiorenza Grazia Maffei è il nuovo Vicario della Questura riminese

Il nuovo Vicario della Questura di Rimini è Fiorenza Grazia Maffei, che subentra a Enrica Bonini. Maffei ha un lungo percorso alle spalle: in Polizia dal 1987 come Vice Commissario; responsabile della Narcotici presso la Squadra Mobile bolognese; nel 2015, dopo la promozione a Primo Dirigente, ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Rovigo e poi di Ravenna, dove si è occupata in particolare di misure di prevenzione, daspo e del contrasto alla violenza di genere. Dal 2019 ha ricoperto l’incarico di Vicario del questore di Pistoia. A darle il benvenuto è stato il Questore di Rimini: Francesco De Cicco.

