LA MANIFESTAZIONE Rimini, flash mob di medici e infermieri contro il blocco delle Ong a Gaza L'iniziativa sotto lo slogan #NoListeNoBersagli: lanciata anche una petizione che ha raccolto più di 5.300 adesioni

Medici e infermieri tornano a mobilitarsi per Gaza. A poche ore dall’entrata in vigore del provvedimento del governo israeliano (poi sospeso dalla Corte Suprema dello Stato Ebraico) che avrebbe costretto 37 organizzazioni non governative – tra cui Medici Senza Frontiere e Oxfam – a cessare le attività nella Striscia dopo il rifiuto di consegnare i nominativi del loro personale palestinese, centinaia di sanitari da oltre 60 ospedali in tutta Italia hanno partecipato a un flash mob, a difesa delle ong, dei loro operatori e delle comunità assistite.

Anche medici e infermieri dell’ospedale di Rimini hanno aderito all’iniziativa, lanciata dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza sotto lo slogan #NoListeNoBersagli, che ritiene la richiesta israeliana una forma di “schedatura” del personale umanitario, in grado di trasformare gli operatori in potenziali bersagli, a rischio di arresto o uccisione.

“Ricordiamo che 15 dei 1698 sanitari uccisi dal 7 ottobre appartenevano a MSF. Dare le liste degli operatori sanitari palestinesi per l'ONG voleva dire condannarli a morte. Questa è una richiesta inaccettabile. Noi siamo qua per chiedere che l'Occidente, ancora una volta, chieda il rispetto del diritto internazionale”, ha dichiarato a margine della manifestazione Jonathan Montomoli, medico e fondatore di Rimini for Gaza.

I promotori della manifestazione hanno anche lanciato una petizione online in favore delle Ong della Striscia, che ha già raccolto oltre 5.300 adesioni, e una raccolta fondi in favore di una clinica di Emergency a Khan Younis. Chiedono al governo italiano di intervenire per esigere che Israele rispetti il diritto umanitario.

“Pensare di allontanare dalla Striscia di Gaza queste organizzazioni vuol dire togliere tre quarti dell'assistenza medica, quella poca che rimane: gli ospedali da campo, quelle poche medicine che riescono ad arrivare. E questo vuol dire abbandonare completamente i bambini e le persone di Gaza a non avere assolutamente più assistenza medica. Ed è una cosa gravissima che i nostri governi, che potrebbero fare qualcosa, non facciano nulla”, dice il medico Venanzio Antonio Galdieri.

Nel video le interviste a Jonathan Montomoli e Venanzio Antonio Galdieri

