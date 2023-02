Rimini: focus su “Le nuove frontiere della lotta alle mafie”. De Raho: "Questi sono territori appetibili"

l'intervista a Federico Cafiero De Raho

Legalità e giustizia, ma anche “Le nuove frontiere della lotta alle mafie” e alle infiltrazioni della malavita. Rimini s'interroga su un tema di vitale importanza per un territorio fragile con un tessuto economico composto per lo più da micro e piccole imprese, e lo fa in una serata di riflessione voluta dal Comune, organizzata dai Senatori del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, con tra gli ospiti, insieme ai rappresentanti di Fondazione Caponnetto, Giuseppe Antoci e del Gruppo Pio La Torre, Patrick Francesco Wild, il vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera ed ex Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho. A portare i saluti istituzionali l'Assessore Francesco Bragagni e Ivan Cecchini dell'Osservatorio criminalità organizzata della Provincia di Rimini.

Nel video l'intervista a Federico Cafiero De Raho, Vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati ed ex Procuratore nazionale Antimafia.