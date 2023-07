RIMINI Rimini, forza il posto di blocco e tenta la fuga: guidava senza avere la patente Contrasto all’abuso di alcol al volante, 10 le patenti sospese nei controlli della Polizia Locale di questa notte

Ha forzato il posto di controllo rischiando di investire gli agenti della Polizia Locale in servizio, l’automobilista che nella prima mattina di oggi si è reso protagonista di un tentativo di fuga conclusa dopo nemmeno un chilometro. Erano circa le 3.30 quando il ragazzo, appena maggiorenne, in compagnia in auto di alcuni coetanei, ha cercato di eludere i controlli da parte della squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini, impegnata nell’abituale attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza: alla vista della pattuglia, il giovane conducente ha accelerato, incurante degli operatori che aveva di fronte, e ha tentato di scappare. L’auto, una utilitaria, è stata bloccata poco dopo: il ragazzo è stato fermato mentre i passeggeri sono fuggiti a piedi. Dopo l’identificazione, è stato accertato che l’uomo era al volante senza aver mai conseguito la patente. E’ stato quindi sanzionato e denunciato per resistenza e tentata violenza a pubblici ufficiali.

L’episodio è avvenuto durante il servizio di contrasto all’abuso di alcol al volante, che si è concluso questa mattina, con un posto di controllo nella zona del porto, tra piazzale Boscovich e via Colombo. Dieci le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza: in tutti i casi i conducenti sono stati trovati a seguito di test etilometrico con un tasso superiore a 0,80 g/l, con sospensione della patente da 6 mesi ad un anno e denuncia all’Autorità Giudiziaria come previsto dal vigente Codice della strada. Il tasso alcolemico più alto è stato riscontrato ad una ragazza, che dopo il doppio controllo è risultata aver superato l’1,50 g/l. Fermati perché positivi all’alcol test anche due conducenti di monopattini.

