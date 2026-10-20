Rimini, fuga a 200 km/h: Mercedes si schianta contro l'ufficio postale

Una Mercedes AMG si è schiantata contro la facciata dell'ufficio postale di piazza Marvelli, a Rimini, dopo un inseguimento con la Polizia di Stato. È accaduto intorno alle 4, nella notte tra lunedì e martedì. La vettura, in fuga dagli agenti, ha percorso viale Regina Elena a 200 chilometri all'ora, perdendo poi il controllo alla rotatoria, dove ha travolto le barriere provvisorie prima di finire contro l'edificio, danneggiandone il muro perimetrale. In corso gli accertamenti sulla dinamica e sui motivi della fuga.

Al volante un 30enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, che è uscito praticamente illeso dall'abitacolo. Subito fermato dalle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero.







