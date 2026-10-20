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Rimini, fuga a 200 km/h: Mercedes si schianta contro l'ufficio postale

Inseguimento nella notte in zona mare. La vettura perde il controllo alla rotatoria di piazza Marvelli. Al volante un 30enne albanese, già noto alle forze dell’ordine

20 ott 2026
Rimini, fuga a 200 km/h: Mercedes si schianta contro l'ufficio postale

Una Mercedes AMG si è schiantata contro la facciata dell'ufficio postale di piazza Marvelli, a Rimini, dopo un inseguimento con la Polizia di Stato. È accaduto intorno alle 4, nella notte tra lunedì e martedì. La vettura, in fuga dagli agenti, ha percorso viale Regina Elena a 200 chilometri all'ora, perdendo poi il controllo alla rotatoria, dove ha travolto le barriere provvisorie prima di finire contro l'edificio, danneggiandone il muro perimetrale. In corso gli accertamenti sulla dinamica e sui motivi della fuga.

Al volante un 30enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, che è uscito praticamente illeso dall'abitacolo. Subito fermato dalle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero.




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