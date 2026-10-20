CRONACA Rimini, fuga a 200 km/h: Mercedes si schianta contro l'ufficio postale Inseguimento nella notte in zona mare. La vettura perde il controllo alla rotatoria di piazza Marvelli.

Rimini, fuga a 200 km/h: Mercedes si schianta contro l'ufficio postale.

Una Mercedes AMG si è schiantata contro la facciata dell'ufficio postale di piazza Marvelli, a Rimini, dopo un inseguimento con la Polizia di Stato. È accaduto intorno alle 4, nella notte tra lunedì e martedì. La vettura, in fuga dagli agenti, ha percorso viale Regina Elena a 200 chilometri all'ora, perdendo poi il controllo alla rotatoria, dove ha travolto le barriere provvisorie prima di finire contro l'edificio, danneggiandone il muro perimetrale. In corso gli accertamenti sulla dinamica e sui motivi della fuga.

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