DROGA E CONTANTI Rimini, fuga in auto e inseguimento: arrestato con un chilo di cocaina Trentenne non si ferma all’alt, investe un agente e tenta la fuga: sequestrati droga e mezzo milione di euro

Inseguimento ad alta velocità e arresto a Rimini, dove la Polizia di Stato ha fermato in flagranza un trentenne di cittadinanza albanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo era da tempo nel mirino della Squadra Mobile, che sospettava potesse trasportare un ingente quantitativo di cocaina a bordo di un furgone Fiat Doblò. Dopo un’attività di osservazione e pedinamento iniziata nella mattinata del 13 aprile, gli agenti hanno predisposto un posto di controllo al casello di Rimini Sud.

All’alt della polizia, il conducente ha inizialmente rallentato, per poi ripartire improvvisamente investendo un agente e urtando i mezzi di servizio, prima di darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento nel traffico cittadino, tra manovre pericolose, concluso in via Flaminia Conca, dove il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un muretto.

Bloccato dopo un tentativo di fuga a piedi, l’uomo è stato arrestato. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre un chilo di cocaina, 35 grammi di hashish e circa 500mila euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento e a un vano nascosto nel furgone.

La moglie, incensurata, è stata denunciata. L’arrestato si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: