CRONACA Rimini: fugge all'alt dei carabinieri e provoca un incidente stradale, arrestato 21enne Bloccato con l'auto ridotta ad un rottame, tasso alcolico sopra i limiti

Rimini: fugge all'alt dei carabinieri e provoca un incidente stradale, arrestato 21enne.

Un 21enne è fuggito all'alt dei carabinieri domenica mattina mentre era alla guida con un tasso alcolemico di 2 g/l. Dopo aver provocato un incidente stradale durante la fuga è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione con una serie di accuse: resistenza a pubblico ufficiale, fuga a seguito di sinistro stradale e false dichiarazioni sull'identità. Domenica mattina, a Riccione, i carabinieri l'hanno notato alla guida di una Bmw Serie 1 mentre procedeva contromano ad alta velocità tentando di superare altri veicoli.

All'alt dei militari, il giovane ha fatto inversione e ha iniziato una fuga zigzagando nel traffico urtando anche un'auto in sosta con tre persone a bordo. La fuga del ragazzo è finita quando i carabinieri hanno trovato la Bmw ridotta ad un rottame abbandonata lungo la Strada Statale 16 Adriatica. Non lontano una seconda pattuglia dei militari arrivata in rinforzo ha bloccato il 21enne e un amico mentre camminavano lungo la via.

Non contento, pur di non farsi identificare, il 21enne sotto gli occhi dei militari ha tentato di gettare le chiavi dell'auto presentando poi le generalità del fratello maggiore. Dagli accertamenti etilometrici è emerso un tasso alcolemico pari a oltre 2 g/l, valore superiore ai limiti di legge e pertanto al 21enne è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale. Dichiarato in arresto, è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Rimini, per la direttissima. L'arresto è stato convalidato con l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

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