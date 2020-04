Rimini: fugge dalla Polizia a 140 km/h contromano sulla Via Emilia, multato e denunciato

Rimini: fugge dalla Polizia a 140 km/h contromano sulla Via Emilia, multato e denunciato.

Le ha tentate tutte pur di evitare l'incontro con le forze dell'ordine, mettendo a repentaglio anche la sua stessa vita in una pericolosa corsa in automobile, ma non è riuscito a portare a termine la sua fuga.

Protagonista della vicenda un 35enne riminese che, nella mattinata, stava procedendo con la sua macchina in direzione Santarcangelo di Romagna, quando la Polizia di Rimini gli ha intimato l'alt. Il guidatore, per evitare il controllo, ha cambiato il senso di marcia in direzione del parcheggio del Centro Commerciale Malatesta. Con la sua manovra ha sradicato un palo della segnaletica e si è diretto contromano sulla Via Emilia in direzione centro della città, raggiungendo la velocità di 140 km/h.

La fuga è proseguita fino all'incrocio con Via Capelli in cui, dopo aver perso il controllo del veicolo, si è schiantato contro la rotatoria facendo sollevare la macchina da terra e facendola atterrare dall'altra parte della carreggiata dalla quale stava giungendo un'altra pattuglia della Polizia, chiamata dai colleghi. L'impatto è stato evitato solo grazie alla bravura dell'autista.

Nonostante tutti i quattro pneumatici si siano squarciati nell'impatto il 35enne ha tentato di proseguire la fuga finché l'automobile, ormai priva di gomme, si è arrestata. Per evitare di farsi catturare dalle forze dell'ordine l'uomo ha tentato di scappare via a piedi, ma è stato bloccato e identificato.



Dall'etilometro è risultato positivo all'alcool test con un valore di 0,74 gr/l. È scattata per lui la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la sanzione per danneggiamento della segnaletica, eccesso di velocità, guida contromano e guida in stato di ebrezza, oltre alla violazione della normativa Covid-19. Per giustificarsi il ragazzo ha riferito agli agenti che la sera prima aveva accompagnato la sua compagna all'ospedale verso mezzanotte e si era trattenuto, all'esterno della struttura, in macchina fino alle 5 del mattino.





